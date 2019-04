Hering: "Europa macht viel mehr, als man glaubt"

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Rund anderthalb Monate vor der Europawahl hat der Präsident des rheinland-pfälzischen Landtags, Hendrik Hering, die Bedeutung der Europäischen Union hervorgehoben. "Es ist nach meiner Auffassung die effizienteste Verwaltung, die wir haben", sagte er in einem Redaktionsgespräch der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. Es gebe in der Europäischen Kommission weniger Mitarbeiter als beispielsweise bei der Stadtverwaltung München.

"Europa macht viel mehr, als man glaubt", sagte Hering. Das Landtagspräsidium sei viel in Rheinland-Pfalz unterwegs und spreche mit Bürgern über Europa. Vielerorts seien die Menschen dann überrascht, was alles dank europäischer Förderprogramme möglich sei.

Hering hat auch einen Grund dafür ausgemacht, warum zahlreiche Menschen Europa dennoch skeptisch gegenüberstehen: "Politik funktioniert häufig wie folgt: Wenn etwas in der Kommune nicht funktioniert, ist das Land schuld - egal, ob es stimmt", sagte Hering. "Wenn das Land etwas nicht hinkriegt, ist der Bund schuld. Der gemeinsame Nenner ist: Europa ist schuld." So sei über Jahrzehnte verfahren worden - "sehr extrem in England, deswegen haben sie dort nun die Probleme. Jeder hat sich profiliert gegen Europa".