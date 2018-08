Emotionale Debatte um Asylpolitik: Tweet sorgt für Wirbel

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Der Streit über Einwanderung und Asylpolitik in Rheinland-Pfalz und ein während der Debatte abgesetzter Tweet der AfD haben am Freitag für erhitzte Gemüter im Mainzer Landtag gesorgt. Der AfD-Abgeordnete Matthias Joa und Fraktionschef Uwe Junge kritisierten, dem Integrationsministerium fehlten wichtige Daten zu Asylbewerbern. Ministerin Anne Spiegel (Grüne) sprach von "Stimmungsmache". Daten würden systematisch erfasst und fachgerecht ausgewertet.

Das Land erhebe auch selbst Daten, weil man die des Ausländerzentralregisters für unzureichend halte, sagte Spiegel. "Wir sind nicht am Ende der Fahnenstange, was ein gutes Datenmanagement angeht." Das Ausländerzentralregister verantworte das von der CSU geführte Bundesinnenministerium, dort mahne man schon lange Optimierungsbedarf an. Auch das rheinland-pfälzische Integrationsministerium wünsche sich, dass beispielsweise Straftaten in dem zentralen Register erfasst würden, sagte Spiegel. "Aber der Bund hat es abgelehnt."

Während der Debatte setzte die AfD-Fraktion einen Tweet zu der Debatte ab. In einer Grafik stand zu lesen "Spiegel nix wissen", dazu ein Bild von Ministerin Spiegel. SPD-Fraktionschef Alexander Schweitzer verlangte eine Entschuldigung von AfD-Fraktionschef Junge. Das Bild vermittele zumindest den Eindruck, dass auf Spiegels Gesicht Blutflecken seien. Junge entgegnete, er sehe keinen Grund für eine Entschuldigung. Auf Twitter ergänzte die AfD, die Grafik mit dem Bild Spiegels sei schon lange online. Es handele sich um einen Screenshot und stamme aus einem Interview mit einem Fernsehsender.