Dreyer nennt Vertrauen als Stärke der Ampel

Mainz (dpa/lrs) - Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hält eine vertrauensvolle Zusammenarbeit für die entscheidende Grundlage für ihre Ampel-Regierung. "Jeder der drei Koalitionspartner hat die Größe und Stärke, dem anderen auch seine Erfolge zu gönnen. Wir profilieren uns nicht auf Kosten des anderen", sagte Dreyer der Deutschen Presse-Agentur anlässlich der Halbzeit der Wahlperiode nach zweieinhalb Jahren. Die Ampel bringe vermeintlich gegensätzliche Positionen und Interessen miteinander in Einklang. Sie nannte den Meisterbonus, den Ausgleich von Sicherheit und Bürgerrechten, den Ausbau des schnellen Internets sowie Umweltschutz als Beispiele. Am 18. Mai 2016 konstituierte sich der neue Landtag.

Vize-Ministerpräsident Volker Wissing (FDP) sieht die Ampel als bundesweites Modell für andere Länder und den Bund. "Das liegt ganz wesentlich auch an der Bereitschaft der Handelnden, sich auf Kompromisse einzulassen und Gemeinsamkeiten herauszuarbeiten", sagte der Wirtschaftsminister. "In Rheinland-Pfalz ist dies gegeben. Die Koalition regiert effizient, konstruktiv und harmonisch." Die Grünen-Landeschefs Jutta Paulus und Josef Winkler sehen eine "grüne Handschrift" der Koalition. "Auch wenn wir uns in den Bereichen Klimaschutz oder Verkehrswende von grüner Seite aus mehr wünschen, leistet die rheinland-pfälzische Regierung als Ganzes gute Arbeit."

Die Oppositionsparteien zeigten sich enttäuscht. CDU-Generalsekretär Christoph Gensch vermisst zielführende Initiativen und nachhaltige Konzepte. "Die Ampel vernachlässigt ganze Landstriche beim Ausbau der digitalen Infrastruktur, die Ampel treibt die Kommunen in die Schulden, die Ampel hat eine desolate personelle Ausstattung der Polizei zu verantworten", sagte er. AfD-Landes- und Fraktionschef Uwe Junge sagte: "Die Ampel-Koalition hat deutlich bewiesen, dass keine der Koalitionsparteien bislang wirkliche Akzente setzen oder Arbeitsergebnisse vorweisen konnte." Der Entwurf des Doppelhaushalts 2019/2020 zeige, dass eine Konsolidierung nur über die unsichere Wette auf geringe Zinsen und eine stabile Wirtschaft stattfinde. Außerdem würden fragwürdige Projekte gefördert.

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) zog eine gemischte Zwischenbilanz und forderte mehr Investitionen. "Die Landesregierung hält mit aller Kraft an der Schuldenbremse fest und vergisst dabei, dass auch das eiserne Sparen seinen Preis hat: den Investitionsstau", kritisierte DGB-Landeschef Dietmar Muscheid. Besonders belastet seien die Kommunen. Er warnte, dass Mittel für Investitionen fehlten, wenn Zinsen stiegen und Kredite teurer würden. Erfreut zeigte sich der DGB, dass die Beamten ab nächstem Jahr mehr Geld bekommen sollen.

Die Unternehmer sind der Ansicht, dass für "große Würfe die Schnittmenge fehlt". Für den Präsidenten der Landesvereinigung Unternehmerverbände (LVU), Gerhard Braun, zeigt sich das zum Beispiel an der Digitalisierungsstrategie: "Da bestellt jedes Ministerium brav sein Gärtlein, es fehlt indes der große Landschaftsplan", erklärte Braun. Zu Ende sei dagegen der "rot-grüne Sonderweg einer "Landesenergiewende"". Der LVU-Präsident begrüßte, dass die Landesregierung mehr in Erhalt und Ausbau von Straßen investiert.