Ampel-Fraktionen in der Agrarpolitik nicht auf einer Furche

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Die Ampelkoalition in Rheinland-Pfalz hält seit fast drei Jahren zusammen - unterschwellige Konflikte hat am Donnerstag eine Landtagsdebatte zur Agrarpolitik aufgezeigt. Der parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Fraktion, Marco Weber, kritisierte am Donnerstag in Mainz zunehmende "Negativkampagnen" gegen die Tierhaltung und andere Zweige der Landwirtschaft. Dies demotiviere die landwirtschaftlichen Betriebe, die zudem immer mehr mit bürokratischen Auflagen zu kämpfen hätten. Eine wichtige Aufgabe der Agrarministerkonferenz unter dem Vorsitz von Rheinland-Pfalz müsse es sein, den Kampagnen ein positives Bild der Landwirtschaft entgegenzusetzen.

Die stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende Christine Schneider stimmte dem Abgeordneten der Regierungspartei ausdrücklich zu und sagte mit Blick auf Kritiker der Massentierhaltung bei den Grünen: "Es tut uns wirklich leid, dass sie sich mit dieser Auffassung in Ihrer Koalition nicht durchsetzen können." Mit der "verzerrten Diskussion über die Tierhaltung" werde ein ganzer Berufsstand verunglimpft. "Ich halte für die FDP- und die CDU-Fraktion fest, dass wir hinter den landwirtschaftlichen Betrieben stehen."

Ein neuerliches Plädoyer für die ökologische Landwirtschaft und die regionale Produktion von Lebensmitteln hielt die Grünen-Abgeordnete Jutta Blatzheim-Roegler, ohne weiter auf Webers Kritik an "Negativkampagnen" einzugehen. Agrarminister Volker Wissing (FDP) räumte ein: "Wir haben auch innerhalb der Landesregierung Diskussionen über die Landwirtschaft." Rheinland-Pfalz werde die Agrarministerkonferenz nutzen, um die Beratungen auf die wirklichen Problemstellungen der Landwirtschaft zu richten.