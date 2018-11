Schüler diskutieren bei Jugendparlament im Landtag

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa/sa) - Rund 80 Schüler stellen im Magdeburger Landtag die Arbeit der Abgeordneten nach. Beim Jugendparlament diskutieren Jungen und Mädchen aus drei Sekundarschulen am Montag über selbst gewählte Themen. Auch Vertreter aller fünf Landtagsfraktionen nehmen an der Debatte im Plenarsaal teil. Die Themen der Schüler: kostenlose Kondome für Jugendliche, verpflichtender KZ-Gedenkstättenbesuch in der 9. Klasse und die Verbesserung der Radwege in Sachsen-Anhalt. Die Anträge werden zunächst in verschiedenen Diskussionsforen beraten, bevor es in die Debatte im Plenum geht. Wie bei einer richtigen Landtagssitzung wird zum Schluss über die Vorhaben abgestimmt.