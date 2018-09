Landtag debattiert über Köthen, Krankenhäuser und Theater

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa/sa) - Die Abgeordneten des sachsen-anhaltischen Landtags kommen zu einem weiteren Sitzungstag in Magdeburg zusammen. Die Debatten drehen sich heute unter anderem um die Ermittlungen nach dem Streit mit tödlichem Ende Anfang des Monats in Köthen, um die Theater- und Orchesterlandschaft in Sachsen-Anhalt sowie ein neues Krankenhausgesetz. Zudem diskutieren die Parlamentarier die Einsetzung einer Enquete-Kommission, die sich der Sicherung der Gesundheitsversorgung und Pflege im Land widmen soll.