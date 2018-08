Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa/sa) - Im Magdeburger Landtag kommen die Parlamentarier heute zur zweiten Sitzung nach der Sommerpause zusammen. Die Abgeordneten diskutieren die Folgen des Dürresommers, die geplanten Nothilfen für die Bauern und Ideen, wie die Landwirtschaft sich für den Klimawandel besser wappnen kann. Zuvor hatte die Landesregierung zuletzt endgültig grünes Licht für staatliche Hilfen gegeben. Auch der Ruf als Billiglohnland und der geplante Jobabbau bei der Magdeburger Tochter des Windanlagenbauers Enercon werden beleuchtet.

Am hitzigsten dürfte es bei der Debatte zum Demokratienetzwerk "Miteinander" zugehen. Die AfD zieht die Neutralität des Vereins in Frage und will ihm die Fördermittel streichen. Das hat eine alte Debatte neu aufleben lassen. Während Linke, SPD und Grüne den Verein in seiner Arbeit gegen Rechtsextremismus stärken, gibt es auch in der CDU Stimmen, die an der Neutralität des Vereins zweifeln.