Landtag berät Gesetz zu Blindengeld und Wohnungsmissständen

Magdeburg (dpa/sa) - Gesetzentwürfe für ein höheres Blindengeld und gegen unhaltbare Zustände in Mietwohnungen stehen heute auf der Tagesordnung des Landtags. Die Pläne der Koalition aus CDU, SPD und Grünen sehen vor, das Blindengeld um 40 Euro auf 360 Euro pro Monat anzuheben. Die Unterstützung war vor einigen Jahren gekürzt worden. Verbände fordern bereits seit langem eine Anhebung des Betrags. Das Gesetz soll auch helfen, mehr Fachkräfte für Beratungsstellen zu gewinnen. Der Entwurf wird zum ersten Mal im Plenum des Landtags diskutiert und in den kommenden Wochen weiter in den Ausschüssen beraten.

Mit dem Gesetz zur Beseitigung von Wohnungsmissständen soll den Kommunen eine Handhabe gegen überbelegte und verwahrloste Mietwohnungen gegeben werden. Bei begründetem Verdacht sollen Mitarbeiter solche Wohnungen künftig betreten und kontrollieren dürfen. Zudem definiert das Gesetz Mindestanforderungen an die Ausstattung der Wohnung. Vor allem die Stadt Magdeburg hatte auf eine gesetzliche Regelung gedrängt, weil in manchen Stadtteilen kleine Wohnungen teils mit bis zu 20 Personen belegt seien. Das Gesetz steht zur finalen Beschlussfassung im Landtag an.

Zudem diskutieren die Abgeordneten in einer aktuellen Debatte über die Absage der Stiftung Bauhaus Dessau an die linke Punkband Feine Sahne Fischfilet. Hier müsse wirklich Klartext gesprochen werden, hatte Linken-Fraktionschef Thomas Lippmann gesagt. Auch die Rolle von Kulturminister Rainer Robra (CDU) bei der Entscheidung der Stiftung Bauhaus müsse diskutiert werden.