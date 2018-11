Land will unabhängige Beratung in Kinder- und Jugendhilfe

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa/sa) - Das Land will in der Kinder- und Jugendhilfe unabhängige Beratungsstellen für junge Menschen und ihre Eltern schaffen. Solche Ombudsstellen sollen in Konfliktfällen zwischen Jugendamt und Betroffenen vermitteln, wie Grünen-Fraktionschefin Cornelia Lüddemann am Freitag im Magdeburger Landtag sagte. Lüddemann nannte ein Beispiel: Ein Jugendlicher, der wegen Suchtproblemen seiner Eltern daheim ausziehen wolle, aber nicht wisse, wie er beim Jugendamt einen Antrag stellt, brauche zusätzliche Unterstützung.

Zunächst sollen solche Ombudsstellen in Pilotprojekten erprobt werden. Geld dafür sei im Haushalt 2019 vorgesehen, sagte Lüddemann. Der Landtag beschloss am Freitag einen entsprechenden Antrag der Koalitionsfraktionen CDU, SPD und Grünen. Sozialministerin Petra Grimm-Benne begrüßte das Vorgehen. Die Forderung nach ombudschaftlicher Beratung sei konsequent, sagte die SPD-Politikerin. Kinder und Jugendliche würden dadurch in die Lage versetzt, ihre Rechte und Beteiligungsmöglichkeiten selbst wahrzunehmen.