AfD-Fraktion setzt Poggenburg-Rausschmiss auf Tagesordnung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa/sa) - Angesichts anhaltender Gerüchte über Spaltungsgedanken von André Poggenburg will die sachsen-anhaltische AfD-Landtagsfraktion über einen Ausschluss ihres Ex-Vorsitzenden beraten. Es sei ein Antrag auf Ausschluss "an den Vorstand herangetragen worden", sagte der Parlamentarische Geschäftsführer Robert Farle am Donnerstag in Magdeburg. Das Thema stehe zudem auf der Tagesordnung für das nächste Treffen der AfD-Abgeordneten am kommenden Dienstag. Über einen Rauswurf kann laut Farle wegen einzuhaltender Fristen da aber noch nicht abgestimmt werden.

Poggenburg musste sich bereits vor seinen Parteikollegen im Landtag verantworten. Sie fordern von ihm ein klares Bekenntnis zur AfD. Hintergrund sind Gerüchte, dass unzufriedene Mitglieder eine neue Partei mit Schwerpunkt in Ostdeutschland gründen wollen. Dabei fällt immer wieder der Name Poggenburg und der Name "Die Nationalkonservativen". Letzteren nutzt der 43-Jährige neuerdings.

Poggenburg sprach zuletzt von einem "losen Netzwerk", bei dem ungeklärt sei, ob sich daraus eine AfD-interne Strömung oder eine neue Partei entwickle. Gleichzeitig wollte er sich nicht festlegen, ob er in der AfD bleibt. Der Bundesvorstand sprach sich erst kürzlich einstimmig für eine zweijährige Ämtersperre für Poggenburg wegen einer umstrittenen Wortwahl bei Twitter aus. Der AfD-Politiker hatte vor fast einem Jahr auf internen Druck die Posten als Landes- und Fraktionschef geräumt.