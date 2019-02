Streit um sichere Herkunftsstaaten: Dissens in Koalition

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Die konträren Positionen der Jamaika-Partner zu einer Ausweitung der sogenannten sicheren Herkunftsstaaten in Asylverfahren sind am Donnerstag in Kiel im Landtag offen ausgetragen worden. Der CDU-Abgeordnete Claus Christian Claussen warb dafür, Marokko, Tunesien und Algerien sowie Georgien als sichere Herkunftsstaaten einzustufen, um meist aussichtslose Asylverfahren zügiger erledigen zu können. Die Grünen sollten ihre Ablehnung überdenken. Dagegen machte die Grünen-Abgeordnete Aminata Touré klar, dass ihre Partei an ihrer Position unverändert festhalten. Touré warnte vor einer Aushöhlung des Asylrechts. Die Koalitionspartner bekräftigten aber, sich an den Koalitionsvertrag zu halten und sich bei der Abstimmung am Freitag im Bundesrat zu enthalten.