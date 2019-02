Stegner: 150 000 Menschen würden von Grundrente profitieren

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Schleswig-Holsteins SPD-Chef Ralf Stegner hat im Landtag für die Einführung einer Grundrente geworben, wie sie Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) vorgeschlagen hat. In Schleswig-Holstein - Lohnkeller der westdeutschen Länder - würden 150 000 Menschen davon profitieren, sagte Stegner am Donnerstag in Kiel. Menschen, die hart gearbeitet hätten, dürften nicht zu Bittstellern gemacht werden. Es sollte auf eine Bedürftigkeitsprüfung verzichtet werden. Es gehe um Respekt vor der Lebensleistung der Menschen. Betroffen von niedrigen Renten seien vor allem Frauen. Im Norden betrage die Rente für Frauen im Durchschnitt 850 Euro, viele Frauen lägen also darunter. Die Grundrente sei auch eine Maßnahme gegen Altersarmut, sagte Stegner.