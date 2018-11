Spitzenpolitiker des Kieler Landtags reisen nach Israel

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Der Ältestenrat des Schleswig-Holsteinischen Landtags startet am Sonntag zu einer siebentägigen Reise nach Israel und in die palästinensischen Gebiete. Damit holen die Politiker einen Besuch nach, der bereits vor drei Jahren geplant, wegen Unruhen in Jerusalem und im Westjordanland damals aber aus Sicherheitsgründen abgesagt worden war.

Landtagspräsident Klaus Schlie misst der Reise nach eigenen Worten einen besonderen Stellenwert zu. "Dass sie uns 70 Jahre nach dessen Staatsgründung nach Israel führt, ist für mich persönlich eine große Freude und ein Zeichen der Solidarität mit Israel ­ und sie ist Ausdruck unserer historischen Verantwortung", erklärte der CDU-Politiker. Zudem verwies er darauf, dass der Landtag in Kiel erst kürzlich den Staatsvertrag mit den jüdischen Verbänden im Land ratifiziert habe, der das jüdische Leben im Norden "auf ein noch stärkeres Fundament" stelle.

Der Landtags-Delegation gehören neben Schlie auch die drei Vizepräsidenten sowie Spitzenvertreter der sechs Fraktionen an. Auf dem Reiseprogramm stehen unter anderem ein Besuch der Knesset, eine Kranzniederlegung in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem sowie Begegnungen mit Vertretern aus Politik, Wirtschaft, Bildung und Forschung sowie von Nichtregierungsorganisationen.

Mit besonderem Interesse sehe man den Begegnungen im Kibbuz "Givat Haviva" entgegen, hieß es. Dort sei ein Bildungsinstitut ansässig, das sich für die jüdisch-arabische Verständigung einsetze und im Januar mit der Ausstellung "Schau mich an ­ Begegnungen in Israel" zu Gast im Kieler Landtag sein werde. Für Donnerstag ist eine Fahrt ins Palästinensische Westjordanland vorgesehen.