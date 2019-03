SPD will Klimaschutz in Landesverfassung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Der SPD-Vorstoß, den Klimaschutz in die schleswig-holsteinische Landesverfassung als Staatsziel aufzunehmen, ist von den Jamaika-Regierungspartnern im Landtag unterschiedlich bewertet worden. CDU und FDP kritisierten am Mittwoch den Antrag als überflüssig, da Paragraf 11 der Verfassung die natürlichen Lebensgrundlagen bereits schütze. Konkrete Umweltpolitik sei entscheidend. Dagegen dankte die Grünen-Fraktionschefin Eka von Kalben der SPD für den Vorstoß. Der Grünen-Landesvorsitzende Steffen Regis will auf dem nächsten Parteitag der Grünen am 23. März einen Antrag einbringen, dem Klimaschutz in Schleswig-Holstein noch in dieser Legislatur Verfassungsrang zu geben. SPD-Fraktionschef Ralf Stegner betonte die Verantwortung, den folgenden Generationen die Erde in guter Verfassung zu hinterlassen.