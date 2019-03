SPD fordert bessere Besoldung für Beamte

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Die Übernahme des Tarifabschlusses im Öffentlichen Dienst allein reicht nach Ansicht der SPD in Schleswig-Holstein nicht aus, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. "Das Besoldungsniveau im öffentlichen Dienst liegt unter dem Niveau anderer Bundesländer", sagte die SPD-Finanzpolitikerin Beate Raudies am Mittwoch im Landtag. Die Regierung müsse aufpassen, dass der Norden nicht den Anschluss verliere. Es sei bezeichnend, wenn CDU-Fraktionschef Tobias Koch Streiks als drohende Gefahr darstelle. "Die Beschäftigten erwarten mehr als nur die Übernahme des Tarifabschlusses." Raudies regte eine Rückkehr zum einheitlichem Besoldungssystem in Deutschland an.