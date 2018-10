SPD: Ausstellungen zu 100 Jahre Matrosenaufstand erhalten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Die Ausstellungen zum 100. Jahrestag des Kieler Matrosenaufstandes sollten nach dem Willen der SPD-Landtagsfraktion über das Gedenkjahr 2018 hinaus zugänglich bleiben. "Der konsequente Einsatz gegen den Krieg, gegen die Feinde der Demokratie, und für die Freiheit ist heute aktueller denn je", begründet die Landtagsfraktion ihren Resolutionsantrag. Das Parlament wird in seiner Novembersitzung über den Antrag entscheiden. SPD-Fraktionschef Ralf Stegner betonte, kaum ein anderes Ereignis habe die deutsche und europäische Geschichte so sehr beeinflusst wie der Kieler Matrosenaufstand im November 1918. Er sei untrennbar verbunden mit dem Ende des Ersten Weltkrieges und des "elitär-militaristischen Kaiserreichs". Der Sozialdemokrat Philipp Scheidemann hatte in Folge der Kieler Ereignisse die erste gesamtdeutsche Demokratie ausgerufen.