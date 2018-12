Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Die schleswig-holsteinische AfD-Landeschefin Doris von Sayn-Wittgenstein will auch nach dem Ausschluss aus der AfD-Fraktion dem Landtag weiter angehören. "Ich bleibe normale Abgeordnete", sagte sie am Dienstag in Kiel NDR Schleswig-Holstein. Zuvor hatte die AfD-Fraktion Sayn-Wittgenstein ausgeschlossen. Zur Begründung der Entscheidung wollte sie sich nicht äußern.

Hintergrund ist das Verhältnis der 64-Jährigen zu dem vom Verfassungsschutz Thüringen als rechtsextremistisch eingestuften "Verein Gedächtnisstätte". Der Verein steht auf der Unvereinbarkeitsliste für AfD-Mitgliedschaften. Sayn-Wittgenstein bestritt erneut, dass sie Mitglied des Verein gewesen war oder ist. Dagegen hatte der AfD-Fraktionschef Jörg Nobis erklärt, Sayn-Wittgenstein habe ihm gesagt, sie sei Mitglied gewesen.

Ob Sayn-Wittgenstein den Vorsitz des Petitionsausschusses des Landtags behalten kann, ist nach Angaben einer Landtagssprecherin noch nicht geklärt. Die fraktionslose Abgeordnete könne weiterhin Anträge ins Plenum oder in Ausschüsse einbringen. Das Rederecht sei nicht ausdrücklich geregelt und müsse noch geklärt werden. Sayn-Wittgenstein werde voraussichtlich den Platz von dem AfD-Abgeordneten Volker Schnurrbusch erhalten. Hier handle es sich bereits jetzt um einen Einzelplatz hinter der Fraktion der AfD.