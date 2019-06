Prien will Zusammenarbeit mit Jugendoffizieren verbessern

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Schleswig-Holsteins Landesregierung will die Kooperation mit Jugendoffizieren der Bundeswehr überarbeiten. Bei den Gesprächen mit dem Landeskommando ginge es darum, die Rahmenbedingungen der Besuche von Jugendoffizieren in Schulen zu konkretisieren, sagte Bildungsministerin Karin Prien (CDU) am Freitag im Landtag in Kiel. Jungen Menschen fehle häufig das Wissen über sicherheitspolitische Fragestellungen und ganz konkret auch über Aufgaben und Ziele der Parlamentsarmee. Die Berliner SPD hatte Ende März auf einem Landesparteitag einen Antrag für ein Werbeverbot der Bundeswehr an Schulen beschlossen. Das war auch in der SPD auf Kritik gestoßen. Die AfD hatte das Thema auf die Tagesordnung des Parlaments gesetzt.