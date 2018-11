Neuer Zeitplan für die A20 ist Thema im Landtag

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Der zum Stillstand gekommene Weiterbau der Autobahn 20 beschäftigt heute erneut den Landtag in Schleswig-Holstein. Verkehrsminister Bernd Buchholz (FDP) will das Parlament über den Stand der Planungen informieren. Die Bauarbeiten gehen frühestens 2020 weiter. Die Landesregierung und die mittlerweile für den Weiterbau zuständige Projektgesellschaft Deges hatten bereits Ende Oktober einen neuen Zeitplan vorgelegt. Der Bau war östlich von Bad Segeberg aufgrund von Klagen gestoppt worden. Bis zur geplanten westlichen Elbquerung bei Glückstadt fehlen noch 80 Kilometer. Außerdem geht es im Landtag am Vormittag um die Kitas. Mit einer Gesetzesänderung will der SSW erreichen, dass Gemeinden nicht auf den Betreuungskosten für Kinder sitzenbleiben, die in einer außerhalb gelegenen Kita betreut werden.