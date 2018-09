Landwirtschaft: Landtag berät über die Folgen der Dürre

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa) - Wenige Tage nach seiner Ernennung will Schleswig-Holsteins neuer Umwelt- und Landwirtschaftsminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) seine erste längere Rede im Landtag halten. Die Abgeordneten wollen heute über die Folgen der Dürre und teils massive Ernteausfälle der Landwirte beraten. Albrecht hat das Bund-Länder-Programm für durch Dürre in Not geratene Landwirte begrüßt. Auch Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat den Bauern bereits Unterstützung zugesagt.

Zweites großes Landtagsthema ist am Donnerstag die wichtige Bahnstrecke nach Sylt. Die Koalitionsfraktionen von CDU, Grünen und FDP fordern einen zweigleisigen Ausbau der sogenannten Marschbahn. Seit langem gibt es dort schon Probleme mit Zugausfällen, Verspätungen und der Zahl der Waggons.