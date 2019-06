Landtag uneins bei Verfassungsrang für bezahlbares Wohnen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Zehntausende Schleswig-Holsteiner wollen ein Recht auf angemessen Wohnraum in der Landesverfassung verankern. Fast 40 000 Unterschriften hat dafür eine Volksinitiative gesammelt - doppelt so viele wie erforderlich für eine Befassung im Landtag. Dort stieß das Anliegen am Mittwoch inhaltlich auf große Zustimmung, die angestrebte Verfassungsänderung aber auch auf deutliche Skepsis.

"Es gibt das Recht auf Wohnen in Landesverfassungen, beispielsweise in Bayern. In München nützt dieses Recht wirklich niemandem", sagte Innenminister Hans-Joachim Grote (CDU). Staatszielbestimmungen in der Verfassung seien keine einklagbaren Ansprüche des Einzelnen. Auch lägen die entscheidenden Rahmenbedingungen des Wohnens nicht in der Gesetzgebungskompetenz der Länder. "Die Ansprüche aus der Landesverfassung wären unerfüllbare Scheinansprüche."

Letztlich hilfreich sei es nur, den Markt zu entspannen, sagte Grote. Das müsse in allen Segmenten geschehen - im Neubau, im geförderten Wohnungsbau und beim Eigentumserwerb. In der Sache sei die Botschaft längst angekommen, den sozialen Wohnungsbau voranzubringen.

Dia Landesregierung schaffe gute Bedingungen für den Bau preisgünstiger Wohnungen und das unabhängig davon, ob das ein Staatsziel in der Verfassung sei oder nicht, sagte Grote. So stelle das Land über vier Jahre 788 Millionen Euro an Darlehen und Zuschüssen bereit, um den Bau solcher Wohnungen anzukurbeln. Vorbereitet werde eine Qualitätsoffensive, die auf eine verdichtete Bebauung zielt.

Die SPD unterstützte vorbehaltlos die vom Sozialverband und vom Mieterbund getragene Volksinitiative. Sie hatte selbst einen gleichlautenden Gesetzentwurf in das Parlament eingebracht. Die wohnungsbaupolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, Özlem Ünsal, verwies auf wachsenden Mangel an bezahlbaren Wohnungen und steigende Mieten. Dies sei eine der drängendsten sozialen Frage dieser Zeit. Es drohe eine soziale Spaltung.

Laut Sozialverband fehlen im Land mehr als 100 000 Sozialwohnungen. Der Landtag stufte die Volksinitiative formal als zulässig ein. Damit hat das Parlament vier Monate Zeit, um sich inhaltlich zu positionieren. Letzter Schritt für die Initiative wäre ein Volksentscheid, falls der Landtag nicht von sich aus die Verfassung entsprechend ändert.

Jamaika-Koalition aus CDU, FDP und Grünen habe so viele Initiativen ergriffen wie keine zuvor, sagte der CDU-Abgeordnete Peter Lehnert. Es herrsche Aufbruchstimmung im Land. Wichtig sei auch die vorgesehene Erhöhung des Wohngelds. Das Ansinnen der Volksinitiatitive sei seiner Fraktion sympathisch, sagte der Grüne Andreas Tietze. Auch er stellte infrage, ob eine Verfassungsänderung die prekäre Situation verbessert. Andererseits wäre es aus seiner Sicht ein starkes Signal, sollte die Volksinitiative Erfolg haben.

Eine Verschärfung der Lage sei absehbar, sagte Jan Marcus Rossa von der FDP. "Ohne sozialen Wohnungsbau wird es nicht gelingen, dieses Problem umfassend zu lösen." Der soziale Wohnungsbau sei in der Vergangenheit sträflich vernachlässigt worden. Auch sei der Ausverkauf kommunaler Wohnungen ein erschreckender Fehler gewesen. Eine Verfassungsänderung wäre aber auch aus Sicht Rossas kein geeignetes Instrument, weil das keinen positiven Effekt auf dem Wohnungsmarkt hätte. Ähnlich argumentierte der SSW, während die AfD eine Verfassungsänderung befürwortete.