Landtag entscheidet über weiteren Ausbaustopp für Windräder

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Der Landtag in Kiel wird heute aller Voraussicht nach den Ausbaustopp für neue Windräder bis Ende 2020 verlängern. Im Innen- und Rechtsausschuss hatte nur der SSW dagegen gestimmt. Einen neuen Planentwurf will die Landesregierung bis Ende des laufenden Jahres vorlegen. Dabei sind tausende Einwendungen von Bürgern zu berücksichtigen. Das Moratorium ist die Konsequenz aus einer Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts, das die damaligen Ausbaupläne 2015 gekippt hatte. Um Wildwuchs zu verhindern, gilt seitdem grundsätzlich ein Moratorium für neue Anlagen. Wer dennoch neu bauen will, braucht eine Ausnahmegenehmigung. Davon gab es 2018 nur 20. Der Landtag diskutiert am Freitag auch über Rüstungsexporte.