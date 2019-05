Landtag entscheidet über Ausbaustopp für Windenergie

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Mit einer Debatte zur Kriminalität im Internet hat der Landtag in Kiel am Freitag seine Beratungen fortgesetzt. Im Anschluss geht es um Rüstungsexporte. Dazu hat die SPD einen Antrag eingebracht, der auf eine Einschränkung der Ausfuhren zielt. Im vergangenen Jahr waren Exporte im Wert von gut 4,8 Milliarden Euro genehmigt worden. Drei Jahre zuvor wurde mit fast 7,9 Milliarden eine Rekordmarke erreicht. Der Landtag befasst sich im Laufe des Tages auch mit der Windenergie. Die Regierung will den bestehenden Ausbaustopp bis Ende 2020 verlängern. Sie braucht die Zeit, um angesichts tausender Einwendungen eine neue Planung aufzustellen. Die alte Planung war 2015 vom Oberverwaltungsgericht gekippt worden.