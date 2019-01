Landtag diskutiert über neuen Fahrplan für Windkraftausbau

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Der Ausbau der Windenergie in Schleswig-Holstein beschäftigt heute den Landtag in Kiel. Die SPD hat dazu eine Aktuelle Stunde auf die Tagesordnung gebracht, nachdem das Innenministerium eine weitere Planungsrunde angekündigt hatte. Zu den bisherigen Regierungsplänen waren rund 5200 Einwendungen eingegangen. Neue Anlagen können jetzt weiterhin nur mit Ausnahmegenehmigungen errichtet werden. Davon gab es zuletzt nur etwa 40 im Jahr. Der Landtag berät heute auch über ein Förderprogramm für Schulen in sozial schwierigen Lagen und über eine Initiative, mit der die Regierungsfraktionen illegal in Deutschland lebenden Ausländern helfen will.