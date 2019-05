Landtag debattiert über Tempolimit und Wohnungsbau

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Der Landtag in Kiel kommt am Mittwoch zu seiner dreitägigen Mai-Sitzung zusammen. Zum Auftakt geht es in einer Aktuellen Stunde um Forderungen nach einem dauerhaften Tempolimit auf der Autobahn 7 zwischen dem Bordesholmer Dreieck und Hamburg. Hierzu gibt es unterschiedliche Auffassungen in der Jamaika-Koalition: Die Grünen befürworten eine solche Geschwindigkeitsbegrenzung, während CDU und FDP dagegen sind. Weitere Themen am Mittwoch sind Koalitionspläne für eine Ankurbelung des Wohnungsbaus sowie geplante Besoldungserhöhungen für Beamte und Grundschullehrer. Am Dienstag informierten die Fraktionen über ihre Positionen zu Schwerpunktthemen.