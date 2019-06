Landtag berät über Volksiniative für bezahlbares Wohnen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Der Landtag in Kiel hat über das Ziel einer Volksinitiative diskutiert, ein Recht auf angemessen Wohnraum in der Landesverfassung zu festzuschreiben. Rund 40 000 Menschen hatten das Vorhaben mit ihren Unterschriften unterstützt. Innenminister Hans-Joachim Grote signalisierte Skepsis. Es gebe ein solches Recht zum Beispiel in der bayerischen Landesverfassung, sagte der CDU-Politiker am Mittwoch. In München helfe das niemandem. Staatszielbestimmungen in der Verfassung seien keine einklagbaren Ansprüche des Einzelnen. Aus Sicht des Ministers hilft gegen den Mangel an bezahlbaren Wohnungen nur, den Markt zu entspannen. Die Landesregierung habe dazu diverse Maßnahmen ergriffen.