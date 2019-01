Landtag berät über Sturmschäden und Brexit-Beauftragten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Der Landtag befasst sich am heutigen Freitag in Kiel mit den Auswirkungen der Sturmschäden seit Jahresbeginn auf die touristische Infrastruktur. Das Thema stand am Donnerstag auf der Tagesordnung, es wurde aber verschoben. Zudem berät das Parlament über einen SPD-Antrag, einen Brexit-Beauftragten für Schleswig-Holstein einzuführen. Er sollte die Landesregierung, Kommunen und Unternehmen beraten bei der Bewältigung der Folgen des bevorstehenden Austritts Großbritanniens aus der Europäischen Union.

Der SPD-Antrag dürfte scheitern. Die Regierungsfraktionen CDU, Grüne und FDP haben Ablehnung signalisiert. Sie bringen einen eigenen Antrag ein. Darin heißt es, das Land sei für einen geordneten, aber auch ungeordneten Brexit gewappnet. Verwiesen wird auf das geplante Brexit-Übergangsgesetz und die kurzfristige Einrichtung einer Task Force durch den Wirtschaftsminister zur Beratung von Unternehmen.

Großbritannien ist fünftgrößter Handelspartner Schleswig-Holsteins. 2017 betrug der Anteil an den Ein- und Ausfuhren 5,5 Prozent oder knapp 2,4 Milliarden Euro. Wichtigster Partner ist Dänemark mit 9,6 Prozent oder fast 4,2 Milliarden Euro, gefolgt von China, den USA und den Niederlanden.

In einem weiteren Antrag fordern die Regierungsfraktionen mehr Mittel für den Schwimmunterricht an den Schulen. Jedes Kind in Schleswig-Holstein solle im Rahmen des schulischen Sportunterrichts bis zum Ende der Grundschule schwimmen lernen.