Landtag berät über Reform der Lehrerausbildung

Kiel (dpa/lno) - Gymnasial- und Gemeinschaftsschullehrer sollen in Schleswig-Holstein künftig getrennt voneinander ausgebildet werden. Am Freitag will der Landtag in erster Lesung über das Gesetz zur Neuordnung der Lehrerausbildung beraten. Die Koalition aus CDU, Grünen und FDP will die von der Vorgängerregierung aus SPD, Grünen und SSW eingeführte einheitliche Ausbildung von Lehrern für die Sekundarstufe - Gymnasien und Gemeinschaftsschulen - wieder abschaffen. "Der Einheitslehrer ist nicht die Antwort auf die aktuellen Herausforderungen", hatte Bildungsministerin Karin Prien (CDU) Mitte August der Deutschen Presse-Agentur gesagt. Die Reform soll zum 1. Februar 2019 in Kraft treten.