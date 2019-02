Landtag berät über Grundrente und sichere Herkunftsstaaten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Der Landtag setzt heute in Kiel seine Beratungen fort. Das Parlament wird unter anderem über die Einführung einer Grundrente debattieren, die höher sein soll als die Grundsicherung nach Hartz IV. Ein innerhalb der Jamaika-Koalition umstrittenes Thema ist die von der Bundesregierung geforderte Einstufung der Maghreb-Staaten Algerien, Tunesien, Marokko sowie Georgiens als sichere Herkunftsländer. Die Grünen lehnen dies ab.

Schleswig-Holstein wird einer Ausweitung der Liste sogenannter sicherer Herkunftsstaaten nicht zustimmen, sondern sich enthalten - so wie dies im Koalitionsvertrag von CDU, Grünen und FDP vorgesehen ist. Als sichere Herkunftsländer werden Staaten eingestuft, bei denen vermutet wird, dass es in der Regel weder politische Verfolgung noch unmenschliche oder erniedrigende Bestrafung oder Behandlung gibt. Das soll schnellere Asylentscheidungen ermöglichen und Menschen dort davon abbringen, sich auf den Weg nach Deutschland zu machen.

Ein weiteres Thema im Parlament ist der Schwimmunterricht an Schleswig-Holsteins Schulen. An mehr als 80 Grundschulen wird im Norden kein Schwimmunterricht erteilt, wie kürzlich eine Kleine Anfrage der AfD ergab. Die Landesregierung will sich dafür einsetzen, dass alle Schüler im Norden Schwimmunterricht bekommen.