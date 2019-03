Koalition legt Gesetzentwurf für Online-Casinospiele vor

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Die ausgelaufenen Genehmigungen für Online-Casinospiele sollen in Schleswig-Holstein für eine Übergangsphase bis maximal 30. Juni 2021 verlängert werden. Einen entsprechenden Gesetzentwurf unterzeichneten am Mittwoch in Kiel Vertreter der Jamaika-Koalitionsfraktionen von CDU, Grünen und FDP, wie eine FDP-Sprecherin mitteilte. Zur Begründung wurde darauf hingewiesen, dass der geltende Glücksspielstaatsvertrag bis zum 30. Juni 2021 befristet ist. "Spätestens für die Zeit ab Mitte 2021 ist daher ein neuer Regulierungsrahmen zu entwickeln", heißt es in dem Gesetzentwurf. Er soll in erster Lesung Ende März im Landtag beraten werden.