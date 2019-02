Kieler Landtag lehnt Modellversuch zur Cannabis-Freigabe ab

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Der SSW ist im Kieler Landtag mit der Forderung gescheitert, im nächsten Jahr einen Modellversuch zur kontrollierten Abgabe von Cannabis zu starten. Nur die SPD schloss sich am Freitag der Initiative an. Aus Sicht der Jamaika-Koalition fehlt dafür die rechtliche Voraussetzung. So beschloss das Parlament mit den Stimmen der Regierungsfraktionen nur zu prüfen, welche Möglichkeiten es für die Umsetzung eines Modellprojekts gibt. Die Debatte offenbarte deutliche Differenzen innerhalb der Koalition: Während Grüne und FDP klar für eine liberalere Drogenpolitik plädieren, beharrt die CDU auf restriktiveren Positionen. Sozialminister Heiner Garg (FDP) appellierte an CDU und SPD im Bund, Modellversuche in den Ländern zu ermöglichen.