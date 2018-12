Kieler Landtag entscheidet über Haushalt 2019

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Der schleswig-holsteinische Landtag kommt heute in Kiel zu seiner letzten Sitzungswoche in diesem Jahr zusammen. Im Mittelpunkt steht der Landeshaushalt des nächsten Jahres. Darüber wird der Landtag nach mehrstündiger Debatte am Nachmittag entscheiden. Die Landesregierung plant Ausgaben in Höhe von rund 12,6 Milliarden Euro. Das bedeutet eine Steigerung um 5,2 Prozent. Dazu kommen noch 450 Millionen Euro aus Altverpflichtungen für die HSH Nordbank. Die Investitionsquote im Etat beträgt 10,5 Prozent.

Begleitet wird die Landtagssitzung von einer Demonstration. Polizisten und Lehrer wollen ihre Forderung nach Rückkehr zum Weihnachtsgeld für Beamte untermauern. Die Regierung hatte es vor Jahren gestrichen oder deutlich gekürzt, weil die Haushaltslage des Landes damals schlecht war. Mittlerweile sei sie wieder deutlich besser, argumentieren die Gewerkschaften GdP und GEW ebenso wie die oppositionelle SPD.