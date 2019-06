Kieler Landtag debattiert über Proteste gegen Kreuzfahrer

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Mit einer Aktuellen Stunde zur Blockade eines Kreuzfahrtschiffes durch Umweltaktivisten ist der Landtag am Mittwoch in die letzte Sitzung vor der Sommerpause gestartet. Innerhalb der Jamaika-Koalition gingen die Bewertungen der stundenlangen Protestaktion am Pfingstsonntag in Kiel auseinander. "Hier handelt es sich nicht um eine spontane Aktion einiger harmloser Demonstranten – nein, hier waren sogenannte Aktivisten am Werk mit erheblicher krimineller Energie", sagte AfD-Fraktionschef Jörg Nobis am Mittwoch. Seine Fraktion hatte die Aktuelle Stunde beantragt. Zuvor hatte auch Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP) die Aktion scharf kritisiert. "Sie ist geradezu ein Lehrstück dafür, dass gut gemeint fast immer das Gegenteil von gut gemacht ist", sagte er der Deutschen Presse-Agentur.