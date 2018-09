Kieler Landtag berät über Flüchtlingspolitik

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Die Flüchtlingspolitik spielt heute eine zentrale Rolle im Kieler Landtag. Zum Auftakt geht es um die Informationspolitik von Innenminister Hans-Joachim Grote (CDU). Er hatte mit Einwohnern über die Flüchtlingsunterkunft in Boostedt gesprochen. Obwohl es auch um Kriminalität ging, erwähnten weder Grote noch die Polizei ein Gewaltverbrechen, das sich dort eine Woche zuvor ereignet hatte. Ein iranischer Asylbewerber soll mehrfach in Tötungsabsicht auf seine Ex-Partnerin eingestochen haben und wurde verhaftet.

Grote bedauerte im Nachhinein, dass die Bürger nicht informiert wurden, auch wenn es rechtlich korrekt gewesen sei, das nicht zu tun. Die Staatsanwaltschaft hatte den Fall nach eigener Darstellung deshalb nicht publik gemacht, weil es sich um eine reine Beziehungstat gegangen sei und in solchen Fällen die Medien in der Regel nicht aktiv informiert würden. Ebenfalls am Mittwoch debattiert das Parlament über eine geplante Abschiebehaftanstalt in Glückstadt.