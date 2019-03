Keine tierquälerischen Transporte aus Schleswig-Holstein

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Landwirtschaftsminister Jan Philipp Albrecht will tierquälerische Viehtransporte aus Schleswig-Holstein in Nicht-EU-Staaten weiterhin unterbinden. Er wolle alles unternehmen, dass Transporte unter den geltenden Tierschutzbestimmungen erfolgen, sagte der Grünen-Politiker am Donnerstag in Kiel im Landtag. Albrecht kritisierte erneut Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU). Der Bund sei von der Agrarministerkonferenz der Länder bereits vor einem Jahr aufgefordert worden, offene Rechtsfragen zu klären. "Passiert ist nichts." Das Land wiederum tue alles, um mit dem vorläufigen Transportstopp Veterinäre zu schützen, dass sie sich nicht der Beihilfe zur Tierquälerei strafbar machen.