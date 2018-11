Harte Kritik an AfD: Landeschefin droht Fraktionsausschluss

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Im Kieler Landtag geraten die AfD und deren Landesvorsitzende Doris von Sayn-Wittgenstein zunehmend unter Druck. Hintergrund ist das Engagement der Politikerin für den als rechtsextrem eingestuften Verein Gedächtnisstätte. Die Landtagsabgeordnete habe in einem Gespräch am Mittwoch nicht nur bestätigt, dass sie zur Unterstützung des Vereins aufgerufen hat, sondern auch erklärt, dass sie dort seit Jahren Mitglied sei, teilte Fraktionschef Jörg Nobis am Donnerstag mit. "Da der Verein auf der Unvereinbarkeitsliste der AfD steht, hat diese Auskunft die Fraktion dazu gezwungen, darauf zu reagieren."

Am Dienstag nächster Woche will die AfD-Fraktion über einen möglichen Ausschluss von Sayn-Wittgenstein beraten. Vertreter der anderen Landtagsfraktionen äußerten scharfe Kritik an der Politikerin und an der AfD insgesamt.