Grüne setzen sich für Bahnstrecke ein

Kiel (dpa/lno) - Nach Berichten über höhere Kosten haben sich die Grünen für das Festhalten am weiteren Ausbau der Bahnstrecke zwischen Kiel und Schönberger Strand stark gemacht. "Das ist in der Koalition aber noch strittig", sagte Grünen-Fraktionschefin Eka von Kalben am Dienstag. Nötig seien zunächst aber verlässliche Aussagen über zu erwartende Mehrkosten. Am Freitag befasst sich der Landtag damit.

Anfang März war bekannt geworden, dass der Ausbau der 26 Kilometer langen Strecke bis zu 50 Millionen Euro kosten könnte, ursprünglich war die noch von der alten Landesregierung beschlossene Reaktivierung der Bahnstrecke mit 30 Millionen Euro kalkuliert worden. Bis 1975 fuhren auf der Strecke regelmäßig Züge, dann gab es noch bis 1981 eine Verbindung am Tag. Verkehrsminister Bernd Buchholz (FDP) hatte Anfang März betont, "wenn das Projekt über 40 Prozent teurer wird, dann muss man die grundsätzliche Frage nochmal stellen".

Nach Ansicht von FDP-Fraktionschef Christopher Vogt kostet der Ausbau "erstaunlich viele Landesmittel für ein paar Orte". Selbst in der Region sei der Ausbau nicht unumstritten. Zudem gebe es eine rentable Buslinie. Sollten keine weiteren Kostensteigerungen hinzukommen, gehe er aber davon aus, "dass es fortgeführt werden kann".

Bereits ausgebaut ist die Strecke bislang bis Oppendorf. Nach der Modernisierung der Strecke soll sich die Fahrzeit von Kiel nach Schönberg in etwa halbieren im Vergleich zu Bussen. Vorgesehen ist eine stündliche Verbindung. Das Verkehrsministerium erwartet etwa 2200 Fahrgäste täglich auf der Strecke Kiel-Oppendorf und bis Schönberg mehr als 1100 pro Tag.