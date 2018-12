Garg will Personal zur Überwachung verdoppeln

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Schleswig-Holstein will das Personal für die Medizinprodukte-Überwachung in den nächsten Jahren mehr als verdoppeln. "Patientensicherheit muss bei Medizinprodukten oberste Priorität haben", sagte Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP). Mit dem Haushaltsbeschluss für 2019 soll die personelle Aufstockung beim zuständigen Landesamt für soziale Dienste eingeleitet werden. Für die Jahre 2019/2020 sind 14 neue Stellen vorgesehen. Derzeit sind in der Medizinprodukte-Überwachung 16 Mitarbeiter tätig, davon einige in Teilzeit. Die Landesregierung hatte bereits vor den kürzlichen Medienberichten über fehlerhafte Medizinprodukte die personelle Aufstockung beschlossen.