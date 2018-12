Digitalisierung an Schulen kommt schrittweise voran

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Digitales Lernen wird an Schleswig-Holsteins Schulen zunehmend Normalität. Über den Stand berichtete Bildungsministerin Karin Prien (CDU) am Donnerstag im Landtag. Nach jüngsten Angaben des Ressorts können derzeit 51,3 Prozent der Schulen schnelle Internet-Anschlüsse nutzen. Im Jahr 2016 waren es um die 30 Prozent. Über fest installiertes WLAN verfügen 77 Prozent der Schulen, nach 63 Prozent vor zwei Jahren. 2021 soll das an allen Schulen der Fall sein. Dies Ziel liege noch in weiter Ferne, sagte der SPD-Schulpolitiker Kai Vogel.

Das Land investiere in die Breitbandanbindung der Schulen in diesem Jahr 15 Millionen Euro und im nächsten Jahr noch einmal rund 10 Millionen, sagte Prien. Für den angestrebten Digitalpakt mit dem Bund - über fünf Jahre verteilt sollen die Schulen in Deutschland fünf Milliarden Euro für die Digitalisierung bekommen - werde sie gemeinsam mit Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) wie eine Löwin darum kämpfen, dass der Bund 90 Prozent der Mittel aufbringt. Derzeit liegt der Digitalpakt wegen eines Konflikts um eine Grundgesetzänderung auf Eis.

Der SSW hatte einen Antrag mit der Forderung eingebracht, bei der Digitalisierung und den dafür weiter geplanten Mitteln von Bund und Land auch die Schulen der dänischen Minderheit und die Schulen in freier Trägerschaft angemessen zu berücksichtigen. Prien stellte das in Aussicht. Es seien aber auch technische Hürden zu überwinden, um die genannten Schulen an das Landesnetz anzuschließen.

Es gehe nicht nur um WLAN und mobile Endgeräte, sagte der CDU-Abgeordnete Tobias Losse. "Jedes einzelne Schulfach wird sich durch Digitalisierung verändern". Das Land sei auf einem guten Wege. Schleswig-Holstein hinke bei der Digitalisierung an den Schulen hinterher, sagte dagegen die SSW-Abgeordnete Jette Waldinger-Thiering.