Cannabis und Schülerdemos beschäftigen Kieler Landtag

Kiel (dpa/lno) - Die Drogenpolitik und die Schülerdemonstrationen während der Unterrichtszeit für einen besseren Klimaschutz bestimmen heute die Landtagssitzung in Kiel. Zum Auftakt geht es um die Forderung des SSW, im nächsten Jahr einen Modellversuch zur kontrollierten Abgabe von Cannabis zu starten. Die bisherige Drogenpolitik, die auf Kriminalisierung und Strafverfolgung setze, sei kläglich gescheitert, heißt es in dem Antrag an das Parlament. Im Anschluss rücken die Aktionen von Schülern für den Klimaschutz in den Blickpunkt. Seit Monaten demonstrieren auch in Schleswig-Holstein Mädchen und Jungen. Sie schwänzen dafür den Unterricht, um mehr Aufmerksamkeit zu erlangen.