Besucherrekord beim Tag der offenen Tür im Kieler Landtag

Kiel (dpa/lno) - Mehrere Tausend Menschen haben am Sonntag den Tag der offenen Tür im schleswig-holsteinischen Landtag in Kiel besucht. Mit mehr als 20 000 Besuchern verzeichnete das Landeshaus einen neuen Rekord, wie eine Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur am Abend sagte. Schon bis zum Nachmittag hatten die Veranstalter rund 12 000 Besucher gezählt, wie Landtagssprecherin Vivien Albers sagte. Vor vier Jahren hatten etwa 15 000 Menschen den Tag der offenen Tür besucht.

Der Tag der offenen Tür unter dem Motto "Offenes Haus ­ Offene Demokratie" soll ein Angebot an die Bürger sein, mit den Politikern ins Gespräch zu kommen und sich über die Landespolitik zu informieren. "Die Stimmung ist unheimlich gut", sagte Albers. Über den ganzen Tag gab es verschiedene Programmpunkte wie politische Talkrunden, ein Kindertheater oder Musikwettbewerbe. Die Fraktionen des Landtags stellten sich vor.

Der gläserne Plenarsaal und der Raum der Landespressekonferenz standen den Besuchern ebenso offen wie die Druckerei im Keller, das Dienstzimmer des Landtagspräsidenten, Fraktionsräume und die Kantine. Erstmals war am Tag der offenen Tür auch Haus B neben dem Landtagsgebäude zugänglich. Dort tagt dienstags das Kabinett.