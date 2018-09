Agrarminister Albrecht sagt Bauern wegen Dürre Hilfe zu

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Schleswig-Holsteins neuer Landwirtschaftsminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) hat den von den Folgen der Dürre betroffenen Landwirten Unterstützung zugesichert. "Wir müssen und werden jene solidarisch auffangen, die ansonsten ihren Betrieb auf Grund der Dürre praktisch schließen müssten", sagte Albrecht am Donnerstag in seiner ersten Rede im Landtag. Die Krise müsse aber auch Anlass für einen "Aufbruch in eine nachhaltige, klimaresistente und digitalisierte Bewirtschaftung unserer Natur" sein. Als Beispiele nannte er die Umstellung auf neue Technologien zum gezielten Einsatz von Düngemitteln, verstärkte Maßnahmen zum Tierwohl sowie ein hohes Maß an Pflanzenvielfalt.