Abschlussdebatte im Kieler Landtag zum Haushalt 2019

Kiel (dpa/lno) - Der Landtag in Kiel ist am Mittwoch zu seiner letzten Sitzung in diesem Jahr zusammengekommen. Im Mittelpunkt steht der Landeshaushalt für das nächste Jahr, über den das Parlament am Nachmittag entscheiden wird. Die Regierung aus CDU, Grünen und FDP plant eine Erhöhung der Ausgaben um 5,2 Prozent auf den Rekordbetrag von rund 12,6 Milliarden Euro. Hinzu kommen Altverpflichtungen für die HSH Nordbank in Höhe von 450 Millionen Euro. Die Investitionsquote im Etat 2019 beträgt 10,5 Prozent. Die Einnahmen des Landes steigen voraussichtlich um 4,6 Prozent und damit geringer als die Ausgaben.