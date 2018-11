Siegesmund und Adams führen Grüne in den Landtagswahlkampf

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Jena (dpa/th) - Die Thüringer Grünen haben Umweltministerin Anja Siegesmund und Fraktionschef Dirk Adams auf einem Parteitag zu ihren Spitzenkandidaten für die Landtagswahl im kommenden Jahr gewählt. Die Delegierten wählten Siegesmund am Samstag in Jena mit 88,4 Prozent der Stimmen auf Platz eins der Kandidatenliste für die Wahl im Herbst 2019. Adams wurde mit 87,55 Prozent der Stimmen auf den zweiten Platz gewählt. Beide hatten keine Gegenkandidaten. Der Parteitag war am Freitag mit einer Rede des Bundesvorsitzenden Robert Habeck gestartet. Bei der vorherigen Landtagswahl kamen die Grünen nur knapp mit 5,7 Prozent ins Thüringer Parlament.