Siegesmund auf Listenplatz eins der Grünen gewählt

Jena (dpa/th) - Die Thüringer Grünen haben Umweltministerin Anja Siegesmund zu einer der Spitzenkandidaten der Partei für die Landtagswahl im kommenden Jahr gewählt. Siegesmund erhielt am Samstag 88,4 Prozent der Stimmen bei der Landesdelegiertenkonferenz in Jena. Damit wurde sie zugleich auf den ersten Listenplatz der Grünen gewählt. Siegesmund ist seit 2014 Umweltministerin in der rot-rot-grünen Landesregierung. Sie erhielt 85 der 104 abgegebenen Stimmen. Neun Delegierte votierten gegen die Ministerin, zehn enthielten sich. Der Parteitag war am Freitag mit einer Rede des Bundesvorsitzenden Robert Habeck gestartet.