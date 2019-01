SPD will Automobilforschung in Ilmenau langfristig fördern

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Ilmenau (dpa/th) - Die Thüringer SPD-Landtagsfraktion will mit einer langfristigen Förderung des Innovationszentrums Mobilität in Ilmenau die Automobilforschung voranbringen. "Das Innovationszentrum ist ein extrem wichtiges Element in der Fahrzeugforschung für den Freistaat", sagte der Fraktionsvorsitzende Matthias Hey der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag. "Wenn die SPD ab Herbst in irgendeiner Form in politischer Verantwortung steht, werden wir dafür sorgen, dass dieses Zentrum auch über 2021 hinaus weiter gefördert wird", sagte er.

Die Fraktionsmitglieder waren am Montag und Dienstag in Ilmenau zur Winterklausur zusammengekommen und stimmten sich dabei auf den Wahlkampf ein. In Thüringen wird am 27. Oktober ein neuer Landtag gewählt. Bisher ist die SPD zusammen mit den Linken und den Grünen an der Regierung im Freistaat beteiligt.

Ein Schwerpunktthema der Klausur sei die Mobilität der Zukunft gewesen, sagte Hey. Die Abgeordneten besuchten unter anderem das Forschungszentrum an der Technischen Universität Ilmenau. Dort entwickeln Wissenschaftler zusammen mit der Industrie Technologien für umwelt- und ressourcenschonende Fahrzeuge. "Wir wollen einen sinnvollen Mix aus Zukunftsperspektive - das heißt E-Mobilität - und Verbrennungsmotor, denn auch der hat eine Zukunft", sagte Hey. Die Automobilbranche gilt als umsatzstärkste Branche in Thüringen.