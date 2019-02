Zahl der Straftaten gegen Amtsträger 2017 gestiegen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Die Zahl der Straftaten gegen Amts- und Mandatsträger in Niedersachsen ist 2017 weiter gestiegen. Für 2018 rechnet das Innenministerium in Hannover mit einer leicht rückläufigen Tendenz, genaue Zahlen werden jedoch noch nicht bekanntgegeben.

Der Landtag in Hannover beschäftigt sich in der kommenden Woche mit dem Thema. Bürgermeister, Kommunalpolitiker, Rettungskräfte und Ehrenamtliche sollen künftig besser vor Drohungen und Gewalt geschützt werden. Nachgedacht wird unter anderem über die Einsetzung eines Opferbeauftragten, an den sich Menschen wenden können, die als Repräsentanten des Staates mit Hass und Beleidigungen konfrontiert werden. Einen entsprechenden Antrag von SPD und CDU will der Landtag am Mittwoch beschließen. Die Landesregierung soll auch prüfen, ob die Räume und Arbeitsabläufe in Jobcentern, Sozial- und Jugendämtern oder Ausländerbehörden in Niedersachsen so verändert werden können, dass Gewalt besser verhindert werden kann.