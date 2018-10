Unterstützung für kommunale Theater beschäftigt den Landtag

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Die Förderung städtischer Theater durch das Land wird heute auf Antrag der Grünen Thema im Landtag sein. Im Koalitionsvertrag hatten SPD und CDU mehr Unterstützung vereinbart. "Kommunale Theater wollen wir stärken, die Grundförderung erhöhen und die Tarifsteigerung übernehmen", heißt es in dem Papier. Angedacht war, die Häuser statt wie bisher mit rund 25 Millionen Euro ab 2019 mit 31 Millionen Euro aus der Landeskasse zu fördern. Im Entwurf des nächsten Haushalts kommen die sechs Millionen Euro mehr pro Jahr aber nicht vor. Am Mittwoch hatten daher Theatermacher aus ganz Niedersachsen vor dem Landtag für mehr Geld demonstriert. Weitere Themen in der Plenarsitzung am Donnerstag sind die Folgen des bevorstehenden Brexits für Niedersachsen und die drohenden Fahrverbote für Diesel-Fahrzeuge.