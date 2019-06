Türprobleme im Landtag sollen gelöst werden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Gut eineinhalb Jahre nach der Eröffnung des sanierten niedersächsischen Landtags gibt es im Parlamentsgebäude in Hannover noch technische Probleme. So läuft die Steuerung einiger Durchgangstüren noch nicht reibungslos. Hintergrund sind laut Finanzministerium die hohen brandschutz- und sicherheitstechnischen Anforderungen. "Aufgrund der Komplexität kann es allerdings auch künftig nicht gänzlich ausgeschlossen werden, dass es vereinzelt zu Einschränkungen kommen kann", erklärte das Ministerium.

Neben der Behebung der Türprobleme stehen noch weitere kleinere Arbeiten an, mit denen Mängel beseitigt werden sollen - etwa bei den Abgeordnetensitzen im Plenarsaal. Sie sind auf Schienen verankert und lassen sich nur nach vorne oder hinten schieben und das gelegentlich etwas schwergängig. Im Flurbereich der Eingangshalle stehen noch Deckenarbeiten an.

Das für 58,2 Millionen Euro von Grund auf renovierte Landtagsgebäude war am 27. Oktober 2017 mit einem Festakt wiedereröffnet worden. Die Schlussrechnungen werden erst in der zweiten Jahreshälfte erwartet. Aufwendige Betonsanierungen sowie ein Rechtsstreit mit einer der am Bau beteiligten Firmen hatten zu einer mehrwöchigen Bauverzögerung und zu Mehrkosten von 5,4 Millionen Euro geführt.

Demnächst steht die formelle Übergabe des neuen Landtags an die Parlamentsverwaltung auf dem Programm. Dies sei "in den kommenden Wochen", teilte das mit der Bauplanung betraute Finanzministerium mit.