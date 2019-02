Tonne: Mehr als 14 000 angehende Erzieher in Niedersachsen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - In Niedersachsen absolvieren derzeit laut Kultusminister Grant Hendrik Tonne mehr als 14 000 junge Menschen eine Ausbildung zum Sozialassistenten und zum Erzieher. "Das ist ein historischer Höchststand", sagte der SPD Politiker am Mittwoch im Landtag. Um die Ausbildung noch attraktiver zu machen, plant die Landesregierung, ab dem Beginn des neuen Schuljahres im August 2019 das Schulgeld für angehende Erzieher zu übernehmen, die eine Fachschule in freier Trägerschaft besuchen. Dafür sind im Haushalt für das laufende Jahr zwei Millionen Euro eingeplant. Für die Jahre 2020 bis 2022 sollen es dann 4,8 Millionen jährlich sein.